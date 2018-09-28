Армяне обманули российские власти и установили провокационный памятник

Армяне в различных городах мира устанавливают Хачкары, как символ дружбы, а потом их потомки говорят, что это их территории: "Вот смотрите, тут были наши предки".

Начинается первый этап процесса арменизации российских земель. Все это мы знаем уже на примере "доказательств" армян, найденных на территориях Турции, Азербайджана и Грузии.

Как передает Day.Az, об этом пишет российское издание gradator.ru.

Дело в том, что они действуют по одному и тому же сценарию. Все начинается с установления камней с армянской символикой, якобы в знак дружбы народов.

Ежегодно в октябре, на праздновании "даты дня рождения города Ереван" (вероятно, тоже вымышленной) армяне, ссылаясь на надпись на "древнем" камне, рассказывают сказку об урартской крепости Эребуни, от которой, по их вымыслам, берет свое начало их современная столица.

По мнению ряда историков, с ростом интереса к раскопкам вокруг Еревана появились и первые ростки армянских фальсификаций, касающихся истории города.

Сегодня армяне, ссылаясь на "древние" надписи на камнях, найденных в различных уголках мира, утверждают, что в 301 году они первыми в мире приняли христианство в качестве государственной религии.

Еще на одном из камней египетских пирамид также "найден" армянский крест. Долгое время армянские диаспоры по всему миру старались арменизировать пирамиды.

НАША ОШИБКА

В Грузии, Турции, Азербайджане уже разрешали армянам устанавливать памятники и камни и совершили непоправимую ошибку. Теперь все это повторяется в России.

Власти российского города Серпухов, не спросив мнения горожан, самостоятельно решают, например, какие памятники, где и когда ставить. И в ближайшее время такая закрытость руководства может вызвать напряженность в обществе на национальной почве.

В начале сентября выяснилось, что в историческом центре Серпухова хотят установить хачкар (в переводе с армянского - "крест-камень") в память о всех невинно убиенных.

Летом текущего года к главе Серпухова обратился вице-президент Союза армян России, профессор Герман Ананянц с просьбой установить армянский памятный крест-камень в честь многовековой дружбы, братства между русским и армянским народами и как символ поклонения перед священной памятью павших в Великой Отечественной войне...

Вы только посмотрите, сколько доводов - дружба, братство народов и самое святое - в память о павших в Великой отечественной войне... Ну как тут отказать!..

Как и следовало ожидать, администрация городского округа Серпухов, "внимательно" изучив эту просьбу, определила место для установки памятного знака - на улице Тульская...

ПОДВОХ

Однако, все может казаться гладким только на бумаге. Почему-то на памятнике в честь дружбы и ВОВ появляется выбитая дата "1915" - дата вымышленного "геноцида армян".

На днях в Сети появились многочисленные видео с заявлениями гражданских активистов, которые выразили недоумение в связи с решением мэрии установить недалеко от Соборной горы именно такой памятник.

"Если речь идет о дружбе русского и других народов, то надо ставить монументы с соответствующим тематическим посылом".

Некоторые по этому поводу даже обратились лично к главе города, заявив: "Дмитрий Вячеславович Жариков, этот эфир адресуется в первую очередь вам. Не допускайте провокации в своем регионе. Тот факт, что вы разрешаете устанавливать хачкар с датой "1915", прежде всего, нарушает мир и спокойствие в вашем регионе, потому что проживающие там тюркоязычные народы будут испытывать дискомфорт от этого памятника. И я еще хочу предупредить соответствующие подразделения администрации города Серпухов, чтобы они тоже предприняли шаги по недопущению провокации.

Мы предупреждаем о том, что если вы допустите установку этого памятника, это будет прямой провокацией, прямым нарушением законодательства Российской Федерации, потому что это разжигает межнациональную рознь".

Как видно, хачкар вполне может стать камнем преткновения, способным разделить общественное мнение. А его появление вызовет больше вопросов, чем ответов.

Коренные жители Серпухова в подавляющем своем большинстве толерантно относятся к приезжим из других стран и вряд ли желают, чтобы к существующим в городе проблемам прибавилась еще одна, связанная с обострением взаимоотношений между представителями различных диаспор.