Между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммита СНГ состоялся разговор
28 сентября 2018 23:44 321
На полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.
Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.
Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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