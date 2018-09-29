Эльмар Мамедъяров: Вооруженная агрессия Армении против Азербайджана представляет наибольшую угрозу перспективам развития региона

29 сентября 2018 06:33

"Продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана представляет наибольшую угрозу перспективам развития нашего региона".

Об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на ежегодном Координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИК), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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