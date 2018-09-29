Эльмар Мамедъяров: Азербайджан призывает мировое сообщество оказать давление на Армению для решения карабахского конфликта

Азербайджан призывает мировое сообщество оказать давление на Армению, чтобы она начала урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Об этом сказал сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в субботу с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы призываем международное сообщество послать сильный сигнал и оказать давление на Армению в целях обеспечения ею полного соблюдения международного права и немедленного и безоговорочного начала осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в отношении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что "новое руководство Армении должно понять, что их обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможно без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности своих соседей".

"Если новое армянское руководство называет себя демократией, то они должны действовать в соответствии с верховенством закона и демократическими ценностями, и создать условия для возвращения изгнанных людей на свои родные земли и вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий Азербайджана, как требуется соответствующими резолюциями Совбеза ОНН и других международных организаций", - добавил Мамедъяров.

Азербайджан, по словам министра, искренне полагает, что альтернативы миру, стабильности и взаимовыгодному региональному сотрудничеству нет, и является самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта.

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