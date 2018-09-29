ВС Армении устроили массированный обстрел на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 98 раз.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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