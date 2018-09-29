Политические силы Армении могут объединиться против Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян не умеет ценить тех, кто оказал ему услугу. Неспособность к благодарности может лишить его поддержки на проталкиваемых им внеочередных парламентских выборах.

По мнению политолога Ерванда Бозаяна, решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести досрочные выборы в Национальное Собрание приведет к объединению всех остальных парламентских сил. В интервью Sputnik Армения он завил, что цели Никола Пашиняна очевидны. Премьер пытается капитализировать те 81% голосов, которые его блок получил на выборах в Ереване. Именно в этом состоит главная задача Пашиняна. "Он попытается оказать давление на Национальное Собрание, чтобы провести выборы в максимально сжатые сроки, пока его рейтинг высок", - сказал Бозоян.

Что касается Республиканской партии Армении (бывшая партия власти - ред.) и других сил, то они опасаются, что могут полностью покинуть парламент в случае проведения досрочных выборов.

Логично, что такая перспектива объединяет все остальные парламентские силы. "Никто не хочет выпадать из политического поля, следовательно, начнется противостояние между законодательным органом и Пашиняном", - отметил Бозоян.

Тем более, что во время выступления в ООН Пашинян подчеркнул, что у него было не 9 (полный состав фракции "Елк", выдвинувшей Пашиняна в премьеры - ред.), а 4 голоса (только члены "Гражданского договора", входящего в "Елк"). Тем самым премьер показал, что блок "Луйс" ("Просвещенная Армения" и "Республика") - не в его команде.

По словам политолога, фактически премьер стремится "взять" весь парламент. "Блок "Луйс" хорошо понимает, что если выборы пройдут до или в декабре, то трудно сказать, войдут ли они в парламент. Если же выборы пройдут в мае-июне, то вероятность этого будет выше", - отметил Бозоян.

Таким образом, проведение досрочных выборов выгодно только Николу Пашиняну. Всем остальным партиям, как и силам, планирующим открыть новые партии - это невыгодно.

Переговоры между всеми остальными политическими силами кулуарно, скорее всего, уже идут. Однако сложно сказать, как закончится эта "борьба". Бозоян не исключает, что в итоге консенсуса выборы пройдут все-таки в мае, считает политолог.

Отметим, что когда бы ни проходили выборы, а без политических катаклизмов не обойдется. За несколько месяцев правления Пашинян растерял прежних сторонников в лице дашнаков и партии Царукяна. И к дню выборов он может прийти один. Но зато с толпой, которая способна по-своему "решить" все вопросы. Благо опыт у нее большой.

Султан Керим