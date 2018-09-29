Брата Сержа Саргсяна лишили всех должностей

Брат Сержа Саргсяна, Левон Саргсян, больше не занимает должность заведующего кафедрой Армянской церкви и церквоведения факультета теологии Ереванского государственного университета (ЕГУ). Пресс-секретарь университета Геворк Эмин-Терьян, отвечая на наш вопрос, сообщил, что срок трудового договора, заключенного с Саргсяном, истек, и его больше не продлили, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

По словам пресс-секретаря, поскольку Левон Саргсян работал там по совместительству, договор с ним был заключен на один учебный год - с 1 сентября по 30 июня. После ухода Саргсяна обязанности заведующего кафедрой возложены на декана того же факультета - епископа Анушавана Жамкочяна. Конкурс на вакантное место пока не объявлен.

Левон Саргсян также возглавлял Совет попечителей научно-исследовательского института древних рукописей имени Месропа Маштоца "Матенадаран". На должность председателя Совета он был избран в январе текущего года, причем избран единогласно. Директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян, отвечая на наш вопрос, сказал, что Саргсян больше не имеет отношения к этому учреждению. Тем не менее, де-юре он остается в составе Совета попечителей, но должность председателя Совета больше не занимает. После того, как он не явился на последние несколько заседаний, Совет избрал временно исполняющим обязанности председателя руководителя Государственного комитета науки Самвела Арутюняна.

Директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян сообщил, что на утверждение премьеру представлен новый состав Совета, в котором отсутствует имя Левона Саргсяна.

Левон Саргсян объявлен в розыск, суд общей юрисдикции Еревана принял решение о взятии его под арест. Левон Саргсян обвиняется в незаконном обогащении и сокрытии имущества, подлежащего декларированию.