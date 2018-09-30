Армении пришлось отказаться от далеких от реалий требований и вернуться к переговорам

Период противоречивых и абсолютно безосновательных, далеких от реалий заявлений Еревана по карабахскому урегулированию завершился. Там, в конце концов, поняли, что говорить они должны с Азербайджаном. Причем, говорить с Баку должен Ереван, а не кто-то другой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов, комментируя состоявшуюся в Душанбе беседу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и достигнутые в ее ходе договоренности.

Как сообщается, стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном. Стороны также решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

По мнению Фикрета Садыхова, не последнюю роль тут играет фактор самого Азербайджана, усиление нашей армии, демонстрация на военных парадах в Баку самых современных вооружений.

"Или взять, например, последние широкомасштабные учения ВС Азербайджана с привлечением всех видов войск. Может быть, это отрезвляюще подействовало на Ереван. Возможно, что премьер Армении столкнулся и с мнением международных структур, которые в этом вопросе сыграли не последнюю роль. Как бы там ни было, по сути, переговоры больше нужны даже не Азербайджану, а Армении. Пашинян не может не понимать, что Азербайджан не намерен мириться с оккупацией своих территорий. Он понял, что с Азербайджаном Еревану придется договариваться, что называется, без дураков и без привлечения каких-то третьих сторон", - подчеркнул наш собеседник, добавив, что, вероятно, все эти факторы сыграли роль в том, что на полях саммита СНГ в Душанбе Никол Пашинян проявил подобную инициативу и оставил в стороне свои прежние противоречивые требования.

Азербайджанский политолог также отметил, что Азербайджан - миролюбивое государство, действующее в рамках норм и принципов международного права. Наша страна всегда выступала и выступает за то, чтобы в регионе воцарились мир и безопасность. Несмотря на то, что 20 процентов нашей территории оккупированы Арменией, мы никогда не отказывались от переговорного процесса. Позиция Азербайджана всегда отличалась своей последовательностью, принципиальностью и решительностью в вопросе освобождения своих оккупированных территорий и возвращения туда азербайджанцев.

"Эта позиция исходит из понимания того, что конфликт создает большую угрозу безопасности народов, живущим в регионе. Армения тоже должна это понимать и делать выводы. Ведь Азербайджан никогда не отказывал армянам Нагорного Карабаха в праве жить на этой земле в нормальных, комфортных условиях вместе с азербайджанским населением, ныне изгнанным оттуда. Но исключительно в рамках территориальной целостности нашей страны. Об этом прекрасно знают и в Карабахе, и в Армении", - резюмировал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева