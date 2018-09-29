Закир Гасанов провел служебное совещание с командным составом азербайджанской армии - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел в субботу в Центральном Командном Пункте расширенное служебное совещание с командным составом азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К совещанию посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, а также другие должностные лица.

Министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым на азербайджанскую армию и, проанализировав последнюю ситуацию, сложившуюся на линии противостояния войск, дал соответствующие указания в связи с акцентированием основного внимания на более качественной организации боевого дежурства, широком применении специальных технических средств с целью максимального обеспечения безопасности личного состава. Министр также дал поручения по завершению подготовительных работ к зимнему периоду, боевому и материально-техническому обеспечению личного состава с учетом особенностей горной местности.

В ходе совещания генерал-полковник Гасанов поставил перед должностными лицами конкретные задачи по организации работы с молодыми солдатами, повышению плодотворности индивидуальной и воспитательной работы, интенсивности теоретических занятий, проводимых на тренажерах и в учебных центрах, анализу деятельности военнослужащих сверхсрочной службы и проведению соревнований по различным специальностям.

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