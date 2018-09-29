Распространена официальная информация в связи с митингом в Баку политпартий и общественных объединений

В субботу Карабахский комитет, созданный главами ряда политических партий и общественных объединений, провел на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе в Баку митинг под лозунгом "Свободу Карабаху!", санкционированный Исполнительной властью города Баку, говорится в сообщении Главного управления полиции г. Баку, распространенном в субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в митинге, проходившем с 15:00 до 17:00, участвовали до 2000 членов Организации освобождения Карабаха, Азербайджанской народной партии, Партии классического Народного фронта, "Умид", Национально-демократической партии, Азербайджанской либерально-демократической партии, Партии граждан и развития, партии "Будущий Азербайджан", Партии гражданской солидарности, "Мусават" и Партии Народного фронта Азербайджана, члены неправительственных и молодежных организаций. На митинге случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка зарегистрировано не было, говорится в сообщении.