Президент Ильхам Алиев выделил средства на мероприятия по поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога за рубежом

29 сентября 2018 17:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мероприятиях, которые Управление мусульман Кавказа проведет в зарубежных странах по поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что с целью обеспечения продолжения мероприятий по представлению Азербайджана в мире как пространства межкультурного и межрелигиозного диалога из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа выделяются два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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