Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании главы государства.