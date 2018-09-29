Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге
29 сентября 2018 21:05 165
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:14