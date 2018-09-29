Претензиям о проведении с незаконным режимом переговоров по Нагорному Карабаху положен конец

После встречи, проведенной между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита СНГ в Душанбе, положен конец жесткой риторике, озвучиваемой захватнической Арменией по вопросу урегулирования нагорно-карабахской проблемы с апреля этого года. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его мнению, это результат дипломатии, проводимой Азербайджаном, и принуждающей к миру без применения силы. "Таким образом, положен конец таким претензиям Пашиняна как то, что Азербайджан должен вести переговоры с незаконным режимом, созданным на оккупированных азербайджанских территориях, что формат переговоров должен быть изменен, и что Армения не должна быть стороной переговоров. Иными словами, Армении не удалось уйти от ответственности по проводимой захватнической политике и ее последствиям", - сказал Бабаоглу.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, приверженность Азербайджана мирному решению проблемы - шанс для Армении, и страна-агрессор должна уметь это ценить.

"Продолжение факта оккупации нарушает геостратегическую целостность региона, принижая его значение. Параллельно нарушены и экономическая и социально-культурная целостность региона. Региональная интеграция парализована. Продолжение этой ситуации противоречит национальным интересам всех трех южнокавказских государств, и этому должен быть положен конец. Будет лучше, если Армения начнет предпринимать конкретные шаги по устранению факта агрессии. Это будет на пользу всем", - сказал Бабаоглу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.