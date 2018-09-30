Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению добиваться мирного разрешения карабахского конфликта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал проведение встречи между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН в субботу выступил его пресс-секретарь, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"[Генеральный секретарь] подтверждает поддержку ООН посреднических усилий сопредседателей, а также призывает стороны [конфликта] сделать шаги по укреплению доверия и проявить политическую волю, чтобы добиться мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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