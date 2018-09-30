Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Бакинского Медиа-центра Арзу Алиева приняли участие в презентации музыкального проекта «Бахария» - ФОТО

29 сентября в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в Музее каменной летописи состоялась презентация музыкального проекта "Бахария".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Бакинского Медиа-центра Арзу Алиева.

Творчество гения Насими вдохновило на создание концерта под названием "Бахария", на котором были представлены мугамная и электронная музыка. Известного ханенде, заслуженного артиста Тейюба Асланова на таре сопровождал Алиага Садиев, на кеманче - Эльнур Микаилов, зурне и балабане - Ширзад Фаталиев, нагаре - Кямран Керимов. Электронная музыка в представлении Фархада Фарзалиева была с интересом встречена зрителями. Поэтический мир Насими языком мугама и электронной музыки в совершенстве был доведен до любителей искусства.

Перед началом мероприятия также была заслушана видеолекция всемирно известного американского экономиста Джереми Рифки под названием "Эмпатическая цивилизация и распределительная экономика". Затем была организована сессия по вопросам участников.

Отметим, что фестиваль, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имамеддина Насими (1369-1416), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры.

Фестиваль, который продлится до 30 сентября, проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающими философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками.