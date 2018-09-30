Депутат о важности соглашения о предотвращении инцидентов на линии соприкосновения войск на встрече Президента Азербайджана и премьера Армении в Душанбе

Несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз утверждал об участии в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта представителей сепаратистского режима, встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе в рамках Совета глав государств СНГ показала, что это совсем не так, переговоры ведутся и будут вестись между Азербайджаном и Арменией. Об этом, как ,передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазаиль Ибрагимли.

По его словам, Пашинян выдвигал участие сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в качестве стороны в переговорах по урегулированию конфликта просто как свое пожелание.

"Но независимо от того, кто о чем думает, у времени и международного права есть свои требования. Если Пашинян не будет соблюдать нормы международного права, то его положение ещё более усугубится. Думаю, что любой армянский руководитель, который думает о своём народе, хочет избавить его от трудного положения, должен отказаться от оккупации азербайджанских земель. Пашинян возглавил правительство Армении на определенный период времени, и не смог пока что продемонстрировать свою волю в качестве руководителя. Хотя предшественники Пашиняна оставались у власти 25 лет при помощи нерешённости конфликта вокруг Нагорного Карабаха, но для Пашиняна это будет невозможным", - сказал депутат.

Подчекнув, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проводятся в рамках Минской группы ОБСЕ, Ибрагимли отметил, что азербайджанская сторона, оставаясь приверженной нормам международного права, терпеливо ожидает продолжения этого процесса.

"Азербайджан полностью готов в любой момент освободить свои земли, и для этого у страны достаточно военных возможностей. Экономическая мощь, военный потенциал и политическая стабильность в Азербайджане - все это являются факторами, которые дают возможность стране, предприняв в любое время соответствующий шаг, добиться желаемого. Но, наряду с этим, есть и международная общественность и всем известна справедливая позиция Азербайджана. Азербайджан не желает выступать с другой позицией в этом вопросе", - сказал он.

Депутат отметил, что достигнутое соглашение о создании механизмов оперативной связи по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Азербайджаном и Арменией стало одним из важных результатов встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Душанбе.