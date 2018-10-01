Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта

Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель начальника отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Он напомнил, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялась беседа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

По словам Гаджиева, беседа состоялась по инициативе премьер-министра Армении.

"Это еще раз показывает, что формат переговоров остается неизменным, и переговоры ведутся именно между Арменией и Азербайджаном, которые являются сторонами конфликта. Также добавлю, что в рамках этого же формата в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а в июле - в Брюсселе прошли встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы оцениваем это позитивно, и Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Это еще раз демонстрирует приверженность Азербайджана существующему формату", - сказал Гаджиев.

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