Бахруз Гулиев: Армянская сторона демонстрирует желание вернуться к прежнему формату переговоров по карабахскому конфликту

После встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках саммита глав государств СНГ в Душанбе был положен конец резкой риторике и заявлениям, озвучиваемым армянской стороной по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что сняты с повестки урегулирования претензии армянской стороны об изменении формата переговорного процесса, то есть об участии в этих переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. "Это еще раз подтвердило, что Армения - сторона конфликта, и дальнейшие переговоры будут вестись с ней. Только таким путем можно наладить процедуру нормальных переговоров, и достичь результатов", - сказал Гулиев.

Коснувшись еще одного важного результата встречи, он сказал, что решение, принятое относительно создания дополнительных оперативных механизмов связи для пресечения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границах, сыграет свою роль в урегулировании конфликта. "Несомненно, что эта договоренность - показатель дипломатичной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и очередные решения, которые будут приняты между сторонами, могут внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Потому что очевидно то, что армянская сторона уже демонстрирует желание вернуться к прежнему формату переговоров", - сказал Гулиев.

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