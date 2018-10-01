Встреча в Душанбе довела армянских националистов до истерики - вот кого не устраивает мир

Состоявшаяся на полях саммита СНГ в Душанбе краткая беседа Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой были достигнуты определенные договоренности, вызвала неоднозначную реакцию в соседней с нами стране.

Чего и следовало ожидать.

В последнее время от тамошних властей исходили странные и неадекватные требования и претензии к процессу карабахского урегулирования, в частности, по привлечению к переговорам сепаратистов Карабаха, и ситуация фактически зашла в тупик. Переговоры оказались под угрозой полного срыва, но армянским националистам такое положение доставляло крайнее наслаждение. Извращенная фантазия и слишком уж прямолинейная трактовка высказываний нового премьера заставили их нафантазировать себе невесть что. Откуда-то взялись совершенно необоснованные и смешные надежды усадить Баку за стол переговоров с каким-нибудь из карабахских бандитов и военных преступников типа Бако Саакяна. Но встреча в Душанбе все и всех расставила по своим местам, в том числе националистические фантазии армянских горлопанов. И стало очень ясно видно, кто на самом деле не желает мира в нашем регионе.

Политолог Грант Мелик-Шахназарян, известный своей повышенной "патриотичностью", оказался среди тех, кто обеспокоен случившимся. Кругам, которые представляет этот деятель, гораздо комфортнее в условиях напряженности и тревожных военных сводок на фоне популистских и нереалистичных заявлений властей.

Теперь Мелик-Шахназаряну пришлось выйти из зоны комфорта и занервничать.

"Заключенные в Вене и Санкт-Петербурге договоренности испарились", - горестно написал он на своей странице в Facebook.

"Прежде всего, потому что эта встреча была неподготовленной, более того, для того, чтобы на ней о чем-то договариваться. Как следствие этого, теперь уже можно констатировать, что заключенные в Вене и Санкт-Петербурге договоренности канули в лету. Начал новый процесс по той же теме и уже успел не только проинструктировать всех, но и гордо заявить, что эти договоренности работают, и что прошлая ночь была самой мирной на границе", - горюет Мелик-Шахназарян, уверенный, что премьер Пашинян "еще до конца не понял ни сути проходящего до сих пор переговорного процесса, ни масштаба стремлений Азербайджана, ни логики политических процессов в нашем регионе".

Похоже, армянский политолог раздосадован тем, что Пашинян не "посоветовался с товарищами" и вот так вот сам, по своей инициативе и без подготовки взял и поговорил с Президентом Азербайджана.

А с кем должен был советоваться премьер? В собственной команде у него нет толкового советника, способного давать советы по таким наиважнейшим и судьбоносным для Армении вопросам. Да, все эти советники назначены им самим и он сам же уже от подобной кадровой политики страдает. Но что сделано, то уже сделано, а время идет и на новые переназначения у Армении его просто не остается. Ситуация на линии фронта после неразумных заявлений самого армянского премьера становится все опаснее, и тянуть с переговорами больше нельзя.

Может быть, Пашинян должен был посоветоваться с Мелик-Шахназаряном? Или с другими демагогами, до сих пор тупо повторяющими как заклинание сказки о неких венских и петербургских договоренностях. Уже неоднократно доказано, в том числе устами экс-главы МИД Налбандяна, что Азербайджан на указанных встречах, последовавших за разгромными для Армении апрельскими боями, не брал на себя никаких обязательств и ничего не подписывал. "Договоренности" существовали лишь в фантазиях Сержа Саргсяна и агитпропа. Как же можно разрушить то, чего нет?

Если Никол Пашинян действительно готов сделать шаг навстречу Баку (а в условиях националистической истерии в Армении это шаг достаточно смелый, и у премьера теперь станет в разы больше врагов), это можно только приветствовать. Во всяком случае, как показала встреча в Душанбе, переговоры возобновляются и будут продолжаться в прежнем формате и по определенной ранее повестке - то есть будут субстантивными. Как бы не комментировали беседу армянского и азербайджанского лидера с армянской стороны, достигнутыми договоренностями Ереван фактически продемонстрировал, что отступил от своих необдуманных требований и готов продолжать нести ответственность за урегулирование конфликта.

Реакционные, националистические и ура-патриотические круги это, конечно же, не устраивает.

Заметим, что официальный Баку с самого начала премьерства Никола Пашиняна выражал надежду, что новые власти страны подойдут к карабахскому урегулированию более ответственно и трезво, будут думать прежде всего о будущем Армении, а не сохранении власти, как это делал преступный "карабахский клан".

Первые четыре месяца не подтвердили этих надежд. Но теперь свет в конце тоннеля, кажется, забрезжил. Думается, не только мы, но и многие в Армении заинтересованы в том, чтобы он не погас.

Зульфугар Ибрагимов.