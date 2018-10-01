Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 94 млн манатов

На первое октября текущего года в Фонде помощи Вооруженным cилам Азербайджана собраны средства в размере 94.005.457,49 маната, 213.577,88 доллара США, 12436,0 евро и 5000,0 рублей.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

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