В азербайджанской армии проводятся «Дни НАТО»

В азербайджанской армии проводится мероприятие "Дни НАТО". Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az.

Делегация во главе с начальником Управления по военному партнерству НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном посетит Военную академию Вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана.

В рамках мероприятия офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы "Структура и обязанности НАТО", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Концепция оперативных возможностей НАТО", "НАТО и кибербезопасность".

"Дни НАТО" в азербайджанской армии продолжатся до 5 октября.

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