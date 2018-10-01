В оккупированном Карабахе саботируют договоренности между Баку и Ереваном?

Карабахские сепаратисты забежали вперед Еревана. По сообщению армянских СМИ, в субботу, 29 сентября, в оккупированном Карабахе было возвещено о создании новой партии, называемой "Союз гражданского единства". Название цветистое и ничего не значащее. К тому же еще и глупое. Инициаторы попытались впихнуть в него все, что пришло им в голову, в результате получилась полная бессмыслица, сочетание несочетаемых "союза" и "единства", между которыми каким-то образом влезли граждане.

Ну да бог с ним, с названием. Гораздо интереснее, что так называемая партия на своей первой тусовке, именованной "съездом", сообщила о главной и неповторимой цели - присоединении оккупированных азербайджанских территорий к Армении. По признанию одного из инициаторов этого беззакония Арамаиса Агабекяна, их вдохновило на этот шаг изменение внутриполитической ситуации в Армении.

Так и хочется спросить: они у вас там в Карабахе, что, газет не читают? Или вай-фай барахлит, и они там не знают, что за день до этого тема "миацума" благополучно скончалась? После встречи лидеров Азербайджана и Армении в Душанбе это стало в принципе невозможно. Какое присоединение, какое воссоединение? Проснись, Арамаис-джан.

Примечательно, что и "съезд" и заявления сделаны на следующий день после душанбинской встречи. Из этого можно заключить, что сепаратисты не согласны с премьером Армении и заранее саботируют едва возобновившийся переговорный процесс.

Хотя, возможно, в Ханкенди действительно не читают газет и не пользуются интернетом. Кроме того, в зоне оккупации жизнь настолько сложна, что за существующими проблемами какие-то договоренности на саммите СНГ могут показаться ничего не значащей мелочью. Только вот от таких вот "мелочей" зависит будущее региона, в том числе благополучие самого же Арамаиса.

Султан Керим