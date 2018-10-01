Армения резко увеличила военный бюджет

Армения решила решить вопрос военного баланса в регионе одним скачком. Не видя другого способа довести военные расходы до уровня расходов Азербайджана, в Ереване приняли решение максимально сократить отчисления на все прочие сферы, то есть заставить население подтянуть пояса ради приобретения вооружений и выплаты долгов по имеющимся оборонным кредитам.

Как сообщают армянские СМИ, согласно госбюджету будущего года военные расходы Армении возрастут на четверть. В 2019 году они составят $647 млн.. увеличившись на 24,9 процентов. Таким образом, уровень расходов на оборону и безопасность достигнет 4,5 процента от ВВП.

В этой связи российское издание Регнум отмечает, что эта цифра хоть и не катастрофичная, но по меркам многих стран немалая - те же США борются за рост военных бюджетов многих стран НАТО всего до 2 процентов от ВВП. Дальнейший рост в таком темпе будет затруднителен - заходить дальше 5−6 процентов от ВВП уже достаточно опасно для экономики страны.

Помимо роста самого бюджета, необходимо отметить и российские льготные кредиты - пока их было выдано два - первый на $200 млн. в 2016, второй на $100 млн. в 2018 году. Активно ведутся переговоры по третьему кредиту ещё на $100 млн., напоминает Регнум.

Как бы там ни было, а до Азербайджана армянскому бюджету, в том числе военному, не дотянуться. Даже урезав пенсии и зарплаты, увеличив налоги и подняв цены, не удастся сократить пропасть, лежащую между возможностями наших стран.

Султан Керим