В Азербайджане будут учреждены новые медали

В Азербайджане будет учреждена медаль "За вклад в дипломатическую службу".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в понедельник в первом чтении обсуждался вопрос о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана".

Помимо этого, будет учреждена медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).

Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, показавшие высокие результаты в выполнении служебных обязанностей в органах государственной безопасности и внешней разведки и отличившиеся при защите национальных интересов Азербайджана и защите его от внешних угроз.

После голосования изменения были приняты в первом чтении.