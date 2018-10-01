В Азербайджане будут учреждены новые медали

1 октября 2018 18:30

В Азербайджане будет учреждена медаль "За вклад в дипломатическую службу".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в понедельник в первом чтении обсуждался вопрос о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана".

Помимо этого, будет учреждена медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).

Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, показавшие высокие результаты в выполнении служебных обязанностей в органах государственной безопасности и внешней разведки и отличившиеся при защите национальных интересов Азербайджана и защите его от внешних угроз.

После голосования изменения были приняты в первом чтении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az