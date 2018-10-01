Официальный визит в Италию Первого вице-президента Мехрибан Алиевой широко освещен в СМИ этой страны - ФОТО

Официальный визит в Италию Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой широко освещен в многочисленных средствах массовой информации этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такие итальянские средства массовой информации, как "Il Messaggero", "Askanews", "9colonne", "Agenzia Nova", "Radioradicale", "Notizie Yahoo", "Comunicazione Inform", "Agvivelino", "Prealpina", "Rete Sole" и "Rete7" уделили внимание встречам Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем Сената Марией Элизабеттой Альберти Казеллати в рамках ее визита.

В своих публикациях авторы ссылаются на высказывания Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и председателя Сената Марии Элизабетты Альберти Казеллати в ходе их выступлений на состоявшейся во дворце Джустиниани конференции под названием "100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой", рассказывается об истории Азербайджанской Демократической Республики, пути, пройденном Азербайджаном за годы независимости, достигнутых успехах и азербайджано-итальянском стратегическом партнерстве, а также о роли Фонда Гейдара Алиева в развитии гуманитарных связей между двумя странами.

Кроме того, итальянские СМИ представили информацию об официальном приеме, устроенном в Национальной галерее современного искусства Рима по случаю образования Азербайджанской Демократической Республики. В этих материалах уделено место высказываниям Первого-вице-президента Мехрибан Алиевой и выступившего от имени правительства Италии министра экономики и финансов Джованни Триа. Также отмечено, что на мероприятии была организована выставка и продемонстрирован документальный фильм об Азербайджанской Демократической Республике.