Эксперты в Баку и Москве отмечают осторожный оптимизм на переговорах по Карабаху

После недавней встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях недавнего саммита СНГ в Душанбе, на которой были достигнуты новые договоренности, в экспертном сообществе России и Азербайджана сложилось мнение, что на переговорах по урегулированию карабахского конфликта появился осторожный оптимизм.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее правительство Армении заявляло, что незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, должен принимать непосредственное участие в переговорах по урегулированию конфликта, поскольку Ереван будет говорить только от имени Армении.

Тем не менее, в ходе встречи Президента Азербайджана и премьера Армении была выражена приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

При этом стороны также решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Комментируя Trend данный факт, известный российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук сказал о том, что это были договорённости, которые по определению не могли содержать в себе ничего более конкретного, чем демонстрация стремления к общей стабилизации в зоне карабахского конфликта, что абсолютно естественно.

"Судя по всему Пашинян заручился предварительной поддержкой своих сторонников в США и теперь намерен закончить проблему с разделением власти внутри Армении, проведя выборы в парламент. И тем самым усилить западное присутствие в жизни Армении, что автоматически коснётся переговорного процесса. Теперь очень многое зависит от линии поведения Баку", - сказал Трофимчук.

Эксперт отметил, что теперь министры иностранных дел Азербайджана и Армении могут договариваться о более основательной встрече лидеров своих стран.

"Но это чисто технический процесс, не предполагающий никаких особых сенсаций. Это происходит всегда. Что касается самих вопросов, то конкретизировать их могут только сами лидеры, а не министры иностранных дел. Также надо сказать, что встреча в Душанбе не предполагала официального протокола, поэтому там не было и не могло быть никаких фундаментальных договорённостей, обязательных для исполнения. Тем не менее, следует подчеркнуть, что в процессе урегулирования в целом появился острожный оптимизм, и встреча в Душанбе, наверное, важна именно этим", - заключил известный эксперт.

В свою очередь азербайджанский политолог Заур Мамедов сказал Trend, что риторика армянского лидера изменилась из-за понимания им того, что Баку своими военными возможностями может разрушить ту эйфорию, которая царит на сегодня в Армении.

"Если раньше Армения надеялась на ОДКБ, то теперь, осознав нынешние реалии, понимает, что в случае перехода конфликта на военную стадию члены данной организации поддержат Баку, а не Ереван. К тому же впереди в Армении парламентские выборы. С одной стороны, радикальные высказывания Пашиняна могли бы помочь ему в победе на выборах, но с другой - они препятствуют урегулированию конфликта. Понятно, что Баку не позволит, чтобы за столом переговоров находились представители сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Поэтому Пашиняну, несмотря на предыдущие высказывания, пришлось согласиться с сохранением прежнего формата переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. Баку ждет от Пашиняна конструктивности в урегулировании конфликта, это также в интересах Армении, так как улучшение социально-экономического положения армянского общества возможно только после урегулирования карабахского вопроса", - сказал Мамедов.

Далее он отметил важность предстоящих переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении.

"Это не первая встреча между главами МИД Азербайджана и Армении. МИД Армении, в отличие от Пашиняна, не впервые обсуждает карабахский вопрос с азербайджанской стороной, демонстрируя, что стороной конфликта является именно Армения, а не какая-то выдуманная третья сторона", - сказал Мамедов.