Роб Собхани: Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию еще более укрепит двусторонние связи

Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию еще более укрепит двусторонние связи, считает генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Мехрибан Алиева на прошлой неделе с официальным визитом побывала в Риме, где приняла участие в конференции под названием "100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой", в церемонии открытия катакомб святого Себастьяна, отреставрированных Фондом Гейдара Алиева, а также провела ряд важных встреч.

Как сообщил Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, этот визит обеспечит лучшую, более прочную и долгосрочную основу для обмена в сфере культуры, экономических и дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

"Визит Мехрибан Алиевой в Италию имеет важное значение для Азербайджана, так как необходимо обеспечить более активную роль такой влиятельной страны, как Италия, в вопросе решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. По моему мнению, основные моменты визита - это встреча с председателем Сената Италии и проведение 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики. Эти два вопроса связаны с тем, что они демонстрируют Азербайджан как светскую, прогрессивную, перспективную мусульманскую страну, которая может быть образцом для других мусульманских стран", - сказал Собхани.

Кроме того, по его словам, Италия является одной из крупнейших экономик Европы и обладает опытом во многих областях, таких как энергетический сектор, индустрия моды, авиация и окружающая среда.

"Передача ноу-хау в этих секторах Азербайджану может принести огромную пользу гражданам страны. Только представьте, что ведущие дизайнеры Азербайджана сотрудничают с такими известными брендами, как Salvatore Ferragamo или Gucci", - сказал американский эксперт.

Далее Собхани отметил, что неоценим вклад Мехрибан Алиевой в обеспечении роли женщин в истории Азербайджана и культурно-образовательной жизни страны, и она является лучшим послом Азербайджана на международной арене.

Американский эксперт подчеркнул, что на встречах, проведенных в Италии, Мехрибан Алиева представляла всех азербайджанских женщин, и ее современное, прогрессивное, светское и заботливое поведение способствует обеспечению глобального образа Азербайджана как динамичной страны.

"Мехрибан Алиева, подчеркнув богатую историю Азербайджана проведением 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, также говорит миру: "100 лет назад была создана первая в мусульманском мире демократическая республика - Азербайджанская Демократическая Республика. Она просуществовала всего лишь два года. Мы гордимся тем, что еще в начале ХХ столетия азербайджанский народ, опираясь на идеи прогресса и свободы, обрел независимость. В короткий срок Азербайджанская Демократическая Республика предприняла очень важные для нашей страны шаги". Это очень важно для имиджа Азербайджана", - сказал он.

Говоря о реставрации Фондом Гейдара Алиева катакомб Святого Себастьяна в Италии, Собхани сказал, что этот заботливый, добрый и своевременный акт человеколюбия Мехрибан Алиевой ставит Азербайджан в центр глобальных усилий по восстановлению исторических мест.

"Это показывает, что Азербайджан не только смотрит вперед, но и заботится о прошлом - прошлом нашего общего наследия и исторических местах. Это свидетельствует о том, что Первая леди Азербайджана является гражданином мира и что страна, которую она представляет - Азербайджан, является партнером в восстановлении самых важных исторических памятников в мире. Италия получает выгоду от деятельности Фонда Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой и сохраняет исторические памятники, которые нуждаются во внимании. Это может стать глобальным вкладом Азербайджана в сохранение культурного наследия", - сказал он.