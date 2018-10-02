В Армении новое противостояние: теперь за внеочередные выборы

Армянский террорист, бывший бейрутовец Жирайр Сефилян собирается развернуть в Армении серьезную политическую деятельность. Как шутят некоторые эксперты, с перспективой превратить Ереван в Бейрут. Ибо, ни на что другое Сефилян не способен, ибо кроме Бейрута он ничего в жизни не видел.

На днях от дал интервью, в котором говорил о неотложности роспуска парламента: "Я уверен, что это не за горами (роспуск парламента - ред.), и мы всячески будем способствовать скорейшему разрешению вопроса".

А на вопрос, считаете ли вы себя политическим субъектом, готовым идти на переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, Жирайр Сефилян ответил: "Субъектом себя считаем не только мы, но и довольно большой сегмент нашего народа. Безусловно, мы готовы вести переговоры и содействовать властям".

А о деятельности властей Сефилян говорит: "Конечно же, этот метод переходного периода не соответствует нашим представлениям. Все это должно иметь гораздо большую хирургическую логику, и управление должно быть более жестким".

Фактически, армянский террорист, бывший бейрутовец Жирайр Сефилян хочет жесткое управление, считает себя серьезнейшим лицом во внутренней жизни Армении, готов помочь Николу Пашиняну.

Многие скажут, что Сефилян просто благодарит Пашиняна: имея с ним серьезные разногласия в геополитических вопросах, он в то же время сообщает о своей преданности и поддержке.

Но как бы то ни было, по мнению ряда экспертов, внеочередных выборов в Армении не будет. Парламент этого созыва будет действовать до апреля 2022 года.

У Армении есть более важные проблемы, чем досрочные парламентские выборы.

Об этом в Национальном собрании Армении в беседе с журналистами 1 октября заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. Вице-спикер парламента также заявил, что он будет голосовать против программы правительства Пашиняна. "Республиканская партия Армении, начиная с 8 мая, больше не является большинством. Хватит катить бочку на Республиканскую партию Армении. Мы являемся меньшинством, мы оппозиция, и как во всех странах, мнение оппозиции в значительной степени отличается от мнения правительства и премьер-министра", - пояснил пресс-секретарь саргсяновского РПА.

Как бы то ни было, а одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед Николом Пашиняном и его правительством, стало проведение досрочных парламентских выборов.

Как пишут армянские СМИ, любая сила, пришедшая к власти не совсем, так сказать, конституционным путем, пытается не только зачистить политическое поле от конкурентов и противников, но и закрепиться уже на законных основаниях посредством проведения внеочередных парламентских или президентских выборов.

Тем более это актуально для Армении - в Национальном собрании до сих пор чрезвычайно много противников Никола Пашиняна из числа старой гвардии в лице республиканцев, дашнаков и протеже олигархов. Вот потому в эти дни Пашинян и проводит интенсивные политконсультации по вопросу проведения досрочных парламентских выборов.



Поначалу он утверждал, что внеочередные выборы планируется провести в следующем году. Однако сейчас он говорит обратное: внеочередные выборы - необходимость. Их следует провести как можно скорее, желательно уже этой осенью. Сам он объясняет это тем, что, мол, инвесторы придают важность политической стабильности в стране и медлят с инвестициями. То есть, внеочередные выборы Пашинян мотивирует экономическими интересами.

Но, как отмечают армянские эксперты, главная причина спешки с выборами - стремительно тающий рейтинг правительства Пашиняна, которое просто топчется на месте. Ведь за 5 месяцев работы правительство Пашиняна практически ничего не добилось, и социально-экономическая жизнь в Армении лишь ненамного лучше, чем при Саргсяне.

В правительстве Пашиняна абсолютные непрофессионалы. Секретарь Совета национальной безопасности Армении - абсолютно аморфный, ни к месту назначенный Армен Григорян. СМИ Армении открыто иронизируют над ним, поскольку даже "союзники" по ОДКБ не доверяют Армену Григоряну и требуют, чтобы информация, которую они предоставляют Службе нацбезопасности РА, Генштабу и МО, не попадала в руки Григоряна. Далее можно вспомнить абсолютный непрофессионализм директора СНБ Артура Ванецяна и начальника ССС Сасуна Хачатряна, которые так позорно подставились с прослушкой их телефонов.

Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за провал и подать в отставку за свой вопиющий непрофессионализм, и тем самым, вывести своего босса - Никола Пашиняна - из-под удара, они продолжают занимать свои места.



Пашинян, понимая, что пока похвастать ему особо нечем ни в политике, ни в экономике, и что рейтинг его правительства начинает снижаться, решил сдвинуть по времени планировавшиеся на следующий год внеочередные выборы.

Сможет ли он провести внеочередные выборы, покажет время...

Сабухи Иманов