Питер Тейс: Договоренность между Президентом Азербайджана и премьером Армении - вклад в решение карабахского конфликта

Недавняя беседа и договоренность между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе являются вкладом в решение нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Trend американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник Глобального инженерного совета деканов и других авторитетных международных структур Питер Тейс, передает Day.Az.

"В течение следующих месяцев мы будем наблюдать за результатами этих договоренностей. Дискуссии на этом уровне жизненно важны только тогда, когда за ними следуют конкретные действия и результаты", - сказал он.

Тейс отметил, что Азербайджан использует все возможные варианты для обеспечения мира в регионе и много инвестировал в мир и процветание региона.

"Премьер-министр Никол Пашинян должен воспользоваться своей позицией руководителя для улучшения экономики Армении и воздерживаться от использования агрессии как инструмента государственного управления. Ереван должен уважать международное право и стать надежным партнером на Кавказе. Еревану предстоит проделать большую работу", - сказал американский эксперт.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

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