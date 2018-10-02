Подельник Саргсяна сбежал из Армении

Газета "Иравунк" пишет, что в Эчмиадзине муссируются слухи о том, что депутат парламента от Республиканской партии, генерал Сейран Сароян, заперев двери дома, вместе с семьей уехал из страны, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

"Куда и с какой целью, сказать сложно, однако есть разговоры, что он довольно тяжело переносит арест депутата парламента, генерал-лейтенанта, бывшего председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна и чувствует себя плохо в связи со своими последними заявлениями, посему не хочет появляться ни в обществе, ни в парламенте.

А некоторые утверждают, что якобы Сейран Сароян просто не хочет привлекать к себе внимание по каким-то причинам", - отмечает издание.