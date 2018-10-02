Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении
2 октября 2018 13:24 206
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении, возможно, проведут новую встречу.
Как сообщают во вторник армянские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказал он.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:05