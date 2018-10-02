Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении

2 октября 2018 13:24

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении, возможно, проведут новую встречу.

Как сообщают во вторник армянские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказал он.

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