Грустный «праздник»: как в Армении готовятся отмечать юбилей драма

Бывают юбилеи, вызывающие чувство гордости. Например, годовщина подписания "Контракта века", благодаря которому Азербайджан буквально ворвался в число важнейших, как для Запада, так и для Востока государств мира, как с экономической, так и с политической точки зрения. Наша страна обрела необходимые рычаги для проведения независимой и самодостаточной экономической и политической линии.

В дальнейшем, Азербайджан участвовал в иных масштабных проектах регионального и мирового масштаба. Например, в проектах Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Эрзерум, "Север-Юг" и "Запад-Восток". Причем, зачастую Азербайджан выступал в роли не только инициатора, но и главного финансового донора этих проектов. Их претворение в жизнь увеличивает экономический и политический вес нашей страны в мире, открывает новые горизонты возможностей для экспорта и импорта товаров, служит мостом для налаживания отношений между ведущими региональными и мировыми державами.

Ясное дело, что каждая годовщина подписания документов о начале реализации этих проектов - повод для гордости. Точно таким же поводом для гордости является дата победы Азербайджана на престижном музыкальном конкурсе "Евровидение", дата проведения в Баку первых в истории Европейских игр. Плюс, в нашей стране отмечают и дату героической победы азербайджанской армии в четырехдневной "апрельской войне" 2016 года, когда за считанные дни рухнул миф о "непобедимости" армянской армии и было освобождено свыше 2000 гектаров оккупированных Арменией земель.

Одним словом, в нашей стране было немало событий, очередная годовщина которых вызывает исключительно чувство гордости. В Армении же за все годы формальной независимости этого государства не произошло ни одного события, сопоставимого по значимости с подписанием "Контакта века", с запуском трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан или железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта страна более двух с половиной десятков лет продолжает оставаться политическим и экономическим тупиком нашего региона.

Иронизируя, можно посоветовать армянской стороне ежегодно отмечать эту дату, то есть дату превращения в региональный тупик. Продолжаться это будет ровно до тех пор, пока в Ереване не пойдут на реальные шаги по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и согласно резолюциям международных организаций. При этом, откровенно не конструктивная позиция армянской стороны может привести к тому, что Азербайджан впишет в свою новейшую историю очередную славную страницу, силой оружия отвоевав оккупированные территории нашей страны.

Ясное дело, что это будет еще одна драматическая страница в жизни современной Армении. А ведь, там тоже хотят что-то помпезно отметить. Формальный повод для радости у них есть. В этом году 25 лет стукнет армянскому драму. Дело было 22 ноября 1993 года. Именно в этот день новой официальной валютой Армении был объявлен драм.

Впрочем, армянские деньги могли называться и иначе. Например, "стак", "ибар" и "лаекан". Но, в итоге остановились на драме. А, как говорил герой одного известного советского мультфильма, "как корабль назовешь, так он и поплывет". История драма не менее драматична, чем история превращения некогда процветающей советской республики в одно из беднейших и бесперспективных государств на всем пространстве бывшего Союза. На сегодняшний день за 1 доллар США дают около 500 драм. И это - весьма еще щадящий курс.

Дело в том, что курс армянской валюты критически зависит от суммы трансфертов, присылаемых из-за рубежа. Например, из России. А там, как известно, экономическая ситуация ухудшается, что сказывается на объемах средств, высылаемых армянскими гастарбайтерами из РФ в РА. Никаких серьезных инвестиций в экономику РА нет и быть не может, что уже вызывает раздражение нового руководства этой страны. Плюс, нет никакой "подушки безопасности" в виде солидного золото-валютного резерва. Есть только растущий внешний долг.

В этих условиях, остается только фантазировать над новым внешним видом драма. Как уже заявил глава Центробанка Армении Артур Джавадян, в связи с 25-летием армянского драма с ноября в оборот будет введена часть купюр нового образца. В итоге, к примеру, на купюрах достоинством в 20000 драм будет красоваться великий российский художник Иван Айвазовский, окрещенный в Армении Ованесом.

Айвазовский, как известно, родился и скончался в Феодосии. Более того, некоторые прижизненные публикации, посвященные Айвазовскому, передают с его слов семейное предание о том, что среди его предков были турки. Согласно этим публикациям, покойный отец художника рассказывал ему, что прадед художника (согласно Блудовой - по женской линии) был сыном турецкого военачальника и, будучи ребенком, при взятии Азова русскими войсками был спасен от гибели неким армянином, который его крестил и усыновил. После смерти художника, его биограф Н. Н. Кузьмин в своей книге рассказал эту же историю.

Но, поди останови армянских мифотворцев, жаждущих во всех великих людях видеть своих соплеменников! Так или иначе, Айвазовский будет теперь назван Ованесом и окажется на купюре в 20000 драмов. Не знаю, какая далее судьба постигнет Егише Чаренца. Грустный лик писателя красуется на купюрах в 1000 драм. При этом, там нет его изречения: "В нас лицемерие появляется в утробе матери". Впрочем, это и не удивительно.

Удивительно будет наблюдать за тем, как в РА собираются праздновать 25-летие драма. Который, замечу, обесценен и дискредитирован еще и тем, что попутно является денежной единицей карабахских сепаратистов. Хотя и без этого судьба драма была, есть и будет драматичной. Ровно до тех пор, пока руководство Армении не проявит элементарную политическую мудрость, начав реальные шаги к миру, к возвращению всех оккупированных территорий. Вслед за этим, как известно, откроется турецко-армянская граница, а у РА появится шанс выйти из того тупика, нахождение в котором превращает драм в бумажку, юбилей которой даже неудобно отмечать.

Акпер Гасанов