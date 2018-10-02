Брата Саргсяна лишили последнего статуса

Брат экс-президента Армении и бывшего премьера Сержа Саргсяна - Левон Саргсян лишен еще одной должности.

Во вторник решением премьер-министра Никола Пашиняна Саргсян был освобожден от должности посла по особым поручениям. Соответствующее решение обнародовано на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В конце сентября стало известно о снятии Саргсяна с поста заведующего кафедрой истории армянской церкви Богословского факультета Ереванского государственного университета. Саргсян был также председателем совета попечителей Института древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца.

Де-юре Саргсян продолжает оставаться в составе Попечительского совета, однако должности председателя более не занимает. После того, так как он не явился на несколько последних заседаний, исполняющим обязанности Попечительского совета ранее был избран глава Госкомитета науки Самвел Арутюнян.

Напомним, что Левон Саргсян и его дочь Ани в июле этого года были объявлены в розыск. Против них было возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения и сокрытия подлежащего декларированию имущества.