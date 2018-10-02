Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Арбатан-Марышлы-Сеидсадыглы-Гуйчу в Сальянском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Арбатан-Марышлы-Сеидсадыглы-Гуйчу, соединяющей четыре населенных пункта с населением одиннадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.