В Бишкеке приступает к работе осенняя сессия ПА ОБСЕ

3 октября 2018 09:09

В среду в Бишкеке начинает свою работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев и депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тахир Миркишили принимают участие в сессии.

В рамках трех сессий, которые пройдут в кыргызской столице, будут обсуждены следующие вопросы - борьба с новыми угрозами и вызовами в приграничных регионах посредством доверия и регионального сотрудничества, активизация участия граждан в построении безопасного общества, а также состоится Средиземноморской форум.

В рамках сессии также состоится заседание Группы поддержки "Шелкового пути", председателем которой является Азай Гулиев.

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