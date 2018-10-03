После случившегося в парламенте партия Царукяна на грани упразднения

"Партия "Процветающая Армения" находится на грани своего упразднения. Многие члены этой партии собираются прямо завтра объявить о своем намерении покинуть партию, чтобы не разделять ответственности за позорное поведение блока "Царукян"", - передает Day.Az со ссылкой на "Жаманак".

Выдвинутые от ППА на предстоящие 21 октября выборы в ОМС кандидаты или кандидаты, пользующиеся поддержкой ППА, в ближайшие дни представят самоотвод, понимая, что у них нет ни одного шанса на победу",- пишет газета.