Соратница Царукяна будет судиться со сторонниками Пашиняна в Facebook

Депутат НС Армении Наира Зограбян, возглавлявшая предвыборный список партии "Процветающая Армения" на выборах мэра Еревана, собирается подать в суд за оскорбления и клевету, пишет газета "Грапарак" (Площадь), передает Day.Az.

Издание отмечает, что во время предвыборной кампании Зограбян заявляла о том, что в её адрес в Facebook звучат оскорбления, и в этой связи она намерена подать в суд. При этом член фракции блок "Царукян" намерена подать в суд не на фейковых, а на реальных пользователей.

Адвокат Зограбян Инесса Варданян заявила о том, что основной целью судебного иска является восстановление доброго имени и достоинства, а также официальные извинения за нанесенные оскорбления.

"Адвокат также отметила, что судебный иск будет содержать требование и о финансовой компенсации в размере 1 млн. драмов", - говорится в заметке.