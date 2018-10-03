Бахар Мурадова: Великий лидер Гейдар Алиев обеспечил благоденствие каждого гражданина Азербайджана

Избрание Общенационального лидера Гейдара Алиева третьего октября 1993 года Президентом Азербайджана обеспечило благоденствие каждого гражданина страны. Об этом на заседании парламентского комитета по правам человека в среду сказала председатель комитета, вице-спикер парламента Бахар Мурадова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она напомнила, что третьего октября 1993 года общенациональный лидер в результате всенародного голосования стал Президентом Азербайджана.

Мурадова отметила, что великий лидер приступил к этой очень ответственной должности, чтобы развивать азербайджанское государство, обеспечить жизнь каждого гражданина Азербайджана в достатке и благоденствии. "С того времени в Азербайджане началось большое развитие, период возрождения. Тот день стал одним из самых знаменательных в политической истории Азербайджана", - сказала она.

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