В оккупированном Карабахе повесился отец главы Совбеза Армении

Отец секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна - Валерий Григорян скончался. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Григоряна - Арег Кочинян.

Как передает Day.Az, он сообщил, что родители проживали в Карабахе. В настоящее время Армен Григорян находится там. Он отправился в Карабах накануне вечером (до того он участвовал в митинге премьера Пашиняна), после того, как получил известие о смерти отца.

По информации онлайн-версии газеты "Жоговурд", отец был найден во дворе собственного дома в повешенном состоянии.