В оккупированном Карабахе повесился отец главы Совбеза Армении
3 октября 2018 14:21 269
Отец секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна - Валерий Григорян скончался. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Григоряна - Арег Кочинян.
Как передает Day.Az, он сообщил, что родители проживали в Карабахе. В настоящее время Армен Григорян находится там. Он отправился в Карабах накануне вечером (до того он участвовал в митинге премьера Пашиняна), после того, как получил известие о смерти отца.
По информации онлайн-версии газеты "Жоговурд", отец был найден во дворе собственного дома в повешенном состоянии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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