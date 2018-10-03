В оккупированном Карабахе повесился отец главы Совбеза Армении

3 октября 2018 14:21

Отец секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна - Валерий Григорян скончался. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Григоряна - Арег Кочинян.

Как передает Day.Az, он сообщил, что родители проживали в Карабахе. В настоящее время Армен Григорян находится там. Он отправился в Карабах накануне вечером (до того он участвовал в митинге премьера Пашиняна), после того, как получил известие о смерти отца.

По информации онлайн-версии газеты "Жоговурд", отец был найден во дворе собственного дома в повешенном состоянии.

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