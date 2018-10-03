В давке на митинге Пашиняна пострадали четыре человека

Как сообщают армянские СМИ, вчерашний многотысячный митинг у здания парламента Армении е обошелся без жертв.

Во время давки, возникшей из-за большого скопления народа, пострадали несколько человек. По данным Минздрава Армении, госпитализированы четыре человека. У одного из госпитализированных была диагностирована остановка сердца, проведена дефибрилляция, работа сердца восстановлена, отметили в ведомстве.

Напомним, что во вторник вечером у здания армянского парламента начал собираться народ, прибывающий туда в ответ на призыв премьер-министра Никола Пашиняна. Кризис возник в связи с принятием на внеочередном заседании парламента изменений в закон "О регламенте Национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.

Султан Керим