Бахар Мурадова: Азербайджан хочет видеть со стороны Армении адекватного представителя в вопросе урегулирования карабахского конфликта

Азербайджан хочет видеть со стороны Армении адекватного представителя в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в среду сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мурадова подчеркнула, что было вполне очевидно, что неизбежно возникнут требования об отставке премьер-министра Армении Николы Пашиняна. "Если вспомнить процесс его избрания премьер-министром, то следует напомнить, что в этом не были заинтересованы ни сегодняшний парламент, ни правительственные органы, ни находящиеся у власти политические силы. Избрание Пашиняна премьер-министром не устранило имеющиеся проблемы, наоборот, еще больше углубило их. Это открыто проявляет себя в процессах, наблюдаемых в Армении. Для политика очень важно обладать опытом, навыками и умением делать дипломатические ходы. У Пашиняна очень низкий уровень этих возможностей, так что у оппонентов неизбежно возникнет желание взять реванш. Недовольные политические силы в Армении, обостряя ситуацию в стране, намереваются вернуть прежние свои возможности и не собираются в этой борьбе жертвовать своими возможностями ради Пашиняна. И это противостояние будет лишь накаляться", - отметила вице-спикер.

Мурадова добавила, что Азербайджан хочет видеть с армянской стороны адекватного представителя в вопросе урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Приход к власти той или иной политической силы - это внутреннее дело Армении, однако, независимо от того, кто придет там к власти, Азербайджан хочет оказаться за столом переговоров с нормальным политиком, способным быть адекватной стороной переговоров в решении нагорно-карабахской проблемы", - отметила вице-спикер.

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