Parlez vous français? Об "армянских французах", провокаторах и саммите в Ереване

В 90-х годах родилось такое понятие, как "новые русские". А очень скоро в нашем регионе войдет в оборот понятие "новые французы", точнее, "армянские французы". Странно? Зато оригинально и ни у кого больше нет.

11-12 сентября в Ереване пройдет саммит Франкофонии.

Отметим, что Франкофония - это международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира. Она объединяет в себе 58 членов, представляющих различные государства или части государств мира. Главным критерием членства в организации считается степень владения французским языком населения того или иного государства и отношение страны к франкоговорящему пространству.

Армения к франкоговорящему пространству не имеет никакого отношения, французский язык в ней не имеет распространения и мало изучается. Зато у нее большая и богатая диаспора во Франции. Наверное, одно другое автоматически компенсирует.

Организация сугубо гуманитарного и гуманистического характера, в принципе, к политике отношения не имеющая. В ее основе лежат такие ценности, как мир, права и свободы человека. С этой точки зрения немного коробит тот факт, что саммит подобной структуры, преследующей столь возвышенные ценности, проводится в стране, совершившей одно из самых чудовищных преступлений ХХ века - ходжалинский геноцид. Более того, не только учинившей резню, но и гордящейся этим деянием на самом высоком уровне. Всем прекрасно известны высказывания по трагедии ходжалинцев экс-президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего полевого командира и одного из организаторов этого преступления.

Исходя из этого, Армения, по всем признакам, не то что не должна была стать местом проведения саммита, но вообще не могла быть принята в члены организации.

Большой интерес вызывает также вопрос, как будет организован саммит и сопутствующие ему мероприятия, учитывая плачевное состояние армянской экономики, отсутствие у нее финансовых и логистических возможностей для подобного форума. Ранее армянские СМИ сообщили, что на проведение саммита МИД Армении получит 120 миллионов драмов (около 250 тысяч долларов). На эти средства будет обеспечено проживание гостей - в том числе большой группы журналистов, а также проведение торжественных мероприятий. 250 тысяч долларов на саммит организации, в которой в общей сложности, учитывая наблюдателей, членствуют более восьмидесяти стран?!

Кроме того, имеет место и вопрос безопасности. Государство не способно обеспечить безопасность даже собственных граждан. Сложно ему будет решить вопрос безопасности такого количества высоких гостей.

Невольно вспоминается история с бронированным BMW 750, который правительству пришлось одолжить у президента Армении, чтобы встретить и прокатить по Еревану канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В Армении с бронированными авто напряженка. Несомненно, саркисяновскому BMW предстоит катать и президента Франции Макрона, который прибудет на саммит. А как быть с другими высокими гостями?

Есть и такой момент. Не исключено, что армянская сторона попытается политизировать гуманитарное мероприятие. Например, провести в итоговом документе саммита какие-то формулировки, затрагивающие карабахский конфликт и противоречащие интересам Азербайджана. Подобная провокация вполне вероятна. Однако думается, что друзья и партнеры Азербайджана, которых, повторим, среди членов Франкофонии предостаточно, воспрепятствуют этому.

Надеемся, что та же Франция, как сопредседатель Минской группы, ради сохранения своего имиджа, нейтралитета и собственных экономических интересов в Азербайджане примет меры, которые сведут возможность провокаций на нет.

Зульфугар Ибрагимов