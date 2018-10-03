Гражданин Латвии исключен из "черного списка" МИД Азербайджана

Гражданин Латвии, сотрудник турагентства "IMPRO Travels LTD" Харижс Иглиенс обратился с письмом в МИД Азербайджана, попросив исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В письме Харижс Иглиенс отметил, что в октябре 2015 года посетил Нагорный Карабах и не был проинформирован о последствиях визита.

Он подчеркнул, что этот визит не означает неуважение к Азербайджану и азербайджанскому народу.

Иглиенс отметил, что уважает законы, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, и принес извинения правительству и народу Азербайджана за поездку на оккупированные территории.

Выразив сожаление в связи с визитом, Иглиенс подчеркнул, что визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории никоим образом не служит целям поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. В своем письме Иглиенс также отметил, что в будущем воздержится от подобных поездок на оккупированные территории Азербайджана. В заключение он попросил дать ему разрешение приезжать в будущем в Азербайджан.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook