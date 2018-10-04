"Карабахский клан" хочет ударить по Пашиняну - ПОДРОБНОСТИ

Так уж совпало, что недавняя беседа между лидерами Азербайджана и Армении в Душанбе произошла всего за несколько дней до новых волнений в Ереване.

Конечно, ничто, как говорится, не случайно, все можно рассматривать во взаимосвязи, если очень постараться. Но вопрос в том, что события вчерашнего вечера были спровоцированы не встречей в Душанбе, как уже пытаются представить дело соратники Сержа Саргсяна дабы выставить премьера Пашиняна предателем, а глупостью и поспешностью самой РПА.

Республиканцы, перетрусившие из-за неизбежной потери мандатов в ходе предстоящих внеочередных выборов в парламент, о которых все настойчивее говорит премьер-министр Никол Пашинян, вздумали опередить власти и решить вопрос в своем кругу. То есть с другими фракциями, недовольными Пашиняном и ожидавшими от него после переворота чего-то большего. Устраивая демарш, республиканцы совершенно упустили из виду фактор толпы, которая все еще любит избранного ею премьера. Да, за четыре месяца новые власти не смогли сделать ничего, что коренным образом изменило бы ситуацию в стране. Но, по крайней мере, они не натворили столько, сколько предыдущий режим. Последствия правления "карабахского клана" столь ужасны, что разгрести их вряд ли удастся и через четыре года.

Так вот, РПА, дашнаки и блок олигарха Царукяна вздумали переиграть Пашиняна и поставить его перед фактом. Когда это не удалось и они были вынуждены с позором ретироваться, то им не осталось ничего, как изобретать версии, которые могли бы уронить любимца толпы в ее глазах. А что может быть хуже сговора с врагом и разыгрывания российской карты?

Как пишет aysor.am, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям, заместитель председателя Республиканской партии Армен Ашотян заявил: "Если проблема в том обосновании (внеочередных выборов-ред.), которое пытаются нам преподнести, то ни одно их этих обоснований не выдерживает критики - ни экономическое, ни все остальные. Для меня есть одно обоснование - Никол Пашинян как можно раньше хочет иметь большинство в парламенте, и есть обеспокоенность, версия, что, не дай Бог, все это происходит в рамках каких-то геополитических игр".

Под геополитическими играми Ашотян, несомненно, подразумевает изменившуюся ситуацию вокруг карабахского урегулирования и активизацию в этом процессе Москвы. Члены РПА, вообще, с большой ревностью отнеслись к встрече в Душанбе и комментировали ее, скрипя зубами и едва не срываясь на мат. Особенно раздражили шармазановых и ашотянов высказывания Никола Пашиняна о Президенте Азербайджана. И в том, что из лексикона армянского премьера неожиданно исчезли неадекватные требования и претензии, вроде третьей стороны на переговорах или присоединения Карабаха к Армении, приспешники "карабахского клана" увидели геополитическую игру, а не торжество справедливости.

Что ж, как говорится, каждый судит о других в меру своей испорченности.

Зульфугар Ибрагимов