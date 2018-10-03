Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о Государственном историко-культурном заповеднике «Басгал»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о Государственном историко-культурном заповеднике "Басгал".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время возникла необходимость уделить особое внимание восстановлению и консервации существующих на территории заповедника исторических и культурных памятников, проведению работ по реконструкции, строительству и реконструкции систем и линий инженерно-коммуникационного обеспечения, дорожно-транспортной инфраструктуры, возрождению видов традиционного народного ремесла, созданию объектов туристической инфраструктуры и сферы услуг, открытию новых рабочих мест.

Согласно распоряжению, Государственному агентству по туризму поручено в течение месяца подготовить подробную справку о результатах исследования ситуации на территории Государственного историко-культурного заповедника "Басгал" и представить Президенту Азербайджана; подготовить концепцию и программу деятельности в связи с долгосрочной охраной, консервацией Государственного историко-культурного заповедника "Басгал" и представить главе государства; представить Президенту предложения по построению управления Государственным историко-культурным заповедником "Басгал" в соответствии с международными стандартами.