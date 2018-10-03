Контрреволюция в Ереване после подвижек в нагорно-карабахском урегулировании - случайность или закономерность?

Вечером 2 октября парламент Армении на внеочередном заседании принял поправки в закон "О регламенте Национального собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.

За законопроект проголосовали 67 депутатов от фракции Республиканской партии Армении (РПА), блока "Царукян" и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

Принятие законопроекта, который позволяет заблокировать роспуск законодательного органа при необходимости второй раз избирать премьер-министра страны, вызвало очередную волну протестов в Ереване.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти в результате революционного движения, и вовсе назвал происходящее контрреволюцией и заявил, что РПА должна быть искоренена из политической жизни страны вместе с другими антиреволюционными силами.

"Этим голосованием и введением в оборот этого законопроекта Республиканская партия Армении и содействующие им силы официально объявили в Армении контрреволюцию. Контрреволюция не имеет шансов в Армении, поскольку никто не может отобрать у народа его победу", - сказал Пашинян.

Конфликт между Пашиняном и оппозицией, к которой теперь примкнули блок "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн", возник на почве требований премьер-министра о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года.

Пашинян намеревался в ближайшее время уйти в отставку. В случае, если парламент не изберет нового премьера, были бы назначены внеочередные парламентские выборы. Проблема, однако, в том, что состав парламента "остался" со времён нахождения у власти РПА, и в случае отставки Пашиняна оппозиционные силы в законодательном органе Армении могут избрать "своего" премьера, совершив фактически контрреволюционный переворот.

Именно потому Пашиняну и пришлось призвать народ вновь выйти на улицы и обратиться к президенту страны Армену Саркисяну с призывом не подписывать скандальный законопроект.

Вот так нежданно-негаданно в Армении возник очередной кризис власти. И возник он, как по совпадению, в крайне интересное с точки зрения внешнеполитических процессов время.

Стоит напомнить, что вскоре после осуществления "бархатной" революции весной 2018 года Пашинян начал делать весьма противоречивые заявления по поводу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Особенно запомнились его призывы вернуть сепаратистский режим Нагорного Карабаха за стол переговоров, дескать, он - Пашинян - не уполномочен говорить от имени "народа Карабаха". Новоиспечённый премьер также отправил своего сына на воинскую службу в прифронтовую зону.

Однако уже после саммита Совета глав государств СНГ в Душанбе Никол Пашинян заявил, что побеседовал с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в результате чего стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

В Баку заявления Пашиняна были восприняты весьма положительно, так как они фактически шли вразрез с его же более ранними инсинуациями об участии сепаратистского режима в переговорах, вызвавшими закономерное негодование азербайджанской стороны. По мнению ряда экспертов, переговорному процессу был дан новый импульс. К тому же впервые за долгое время договорённость была достигнута непосредственно между лидерами двух стран.

И вот именно на таком положительном фоне в Армении разгорается очередной конфликт в руководстве страны. Очень трудно заставить себя не думать о том, что между этими двумя процессами есть некая связь. Связь, возможно, вызванная определёнными силами в Армении, а скорее даже за её пределами, которые не желали бы разрешения порядком затянувшегося конфликта.

Для полноты картины совершим небольшой исторический экскурс.

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян подал в отставку раньше окончания срока, 3 февраля 1998 года. Пойти на такой шаг его вынудили премьер-министр Роберт Кочарян, министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян и министр обороны Вазген Саргсян. Имена читателю до боли знакомые. Не нравился им предложенный Тер-Петросяном план по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подразумевавший демилитаризацию оккупированных территорий и возвращение Азербайджану ряда населенных пунктов.

Такой путь решения конфликта не мог устраивать деятелей вроде Кочаряна и Саргсяна, на этой самой конфликтной волне поднявшихся и подмявших впоследствии под себя всю страну. По сути, вполне очевидно, что определённые силы не устроило бы разрешение конфликта в принципе. Таким образом, желание Тер-Петросяна добиться подвижек в деле урегулирования нагорно-карабахской проблемы стоило ему президентского кресла.

Однако на этом дело не закончилось. В армянском парламенте 27 октября 1999 года произошёл теракт, когда во время очередной сессии в зал ворвались вооружённые люди и открыли стрельбу. Жертвами стрельбы стали премьер-министр Вазген Саркисян и спикер Карен Демирчян. В результате теракта погибли также вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутат Армен Арменакян и академик Национальной Академии наук Армении депутат Микаел Котанян. Председатель редакционного совета газеты "Армения", депутат Генрик Абрамян умер от сердечного приступа.

Интереснее всего то, что в ноябре 1999 года в Стамбуле должен был состояться саммит ОБСЕ, и предполагалось, что на нём президенты Армении и Азербайджана подпишут некий документ. Одним из предложений посредников по решению карабахской проблемы являлся вариант территориального обмена. И вот накануне проведения саммита в парламенте Армении совершается теракт, во время которого к тому же погибают депутаты, придерживавшиеся антироссийской линии.

Во время президентских выборов 2008 года бывший глава государства Левон Тер-Петросян делает попытку вернуться к власти, в результате чего набирает 21,5 процента голосов и занимает второе место. Побеждает на выборах ставленник действующего президента Роберта Кочаряна Серж Саргсян. Оппозиция, однако, не признаёт результаты выборов и обвиняет власти страны в фальсификациях. На улицы Еревана выходят тысячи людей. Противостояние оборачивается беспорядками, в ходе которых пострадал 131 человек, из которых восемь погибли от огнестрельных ранений. В тот же день Кочарян объявил о введении в Ереване чрезвычайного положения на 20 дней.

В 1998 году "карабахский клан" приходит к власти на волне популистских обвинений Тер-Петросяна в предательстве интересов родины, а 10 лет спустя эти же люди окончательно узурпируют власть, не подпустив к ней экс-президента.

Прошло ещё десять лет. К власти в стране пришёл Никол Пашинян, и правлению РПА и "карабахского клана" вроде бы пришёл конец. Серж Саргсян свергнут и стал историей, а на Кочаряна и родственников Саргсяна, пристроившихся к властной "кормушке", заведены уголовные дела. В нагорно-карабахском урегулировании наметился некий прогресс, и вот как гром среди ясного неба в руководстве страны разгорается кризис.

То, что РПА и ее верховодам в лице того же Кочаряна и Саргсяна невыгодно разрешение нагорно-карабахского конфликта, и ежу понятно. Однако только ли они стоят за подобными процессами? Ведь в далёком 1999 году у них не было достаточно административного ресурса для совершения столь серьезного теракта. Более того, какие бы у них ни были интересы, едва ли они решились на подобное.

Как говорили в Древнем Риме, cui prodest? Кому выгодно сохранение тлеющего конфликта на территории Армении и Азербайджана, мешающего налаживанию отношений между двумя странами и народами и, что важнее, реализации перспективных интеграционных проектов? Максима "разделяй и властвуй" сегодня актуальна как никогда, и кому-то явно хочется видеть народы Азербайджана и Армении разделёнными.

Однако народы сами решают свои судьбы. И 30 лет назад на площадях с сепаратистскими призывами собирались не граждане неких третьих стран, а армяне Армянской и Азербайджанской ССР. И в 1998 году популистским лозунгам главарей вооружённых формирований карабахских сепаратистов поверили они же. Сейчас, в 2018 году, всё зависит от того, насколько дальновидным окажется армянский народ и новое руководство страны. Выберут ли они путь конфронтации и противостояния, столь выгодный РПА и их "спонсорам", или же путь конструктивного диалога и нахождения общего языка - зависит только от них самих.

На пути к разрешению кровавого спора между Ереваном и Баку народы двух стран, судя по всему, ждёт ещё немало провокаций, которые им следует преодолеть, чтобы положить конец конфликту.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend