Купленный клоун Европарламента - как старая киприотка служит армянским террористам

"В этом чемодане достаточно денег, чтобы любого превратить в патриота".

Так говорил известный дашнак Мушег Самвелян, комментируя высказывания своих оппонентов из армянской партии "Гнчак" об изменении форм и структуры работы по привлечению европейских политиков к "нуждам" армянского народа. Точнее, к исполнению желания "всемирного армянства" в виде представителей диаспоры в европейских странах.

Самвелян, этот жестокий и ушлый дашнак, знал, что говорил, - ведь на однажды проданную душу цена невысока, тем более, что в странах Европы достаточно политиков, согласных за "вполне адекватную цену" защищать интересы не только Армении и террористов из Нагорного Карабаха, но и объявить себя чуть ли не "послом доброй воли", посланным далеко в поиске эфемерной "великой Армении".

По сравнению с подобными "политдеятелями", проститутка - это респектабельная, пристойная и вполне безобидная профессия.

Увы, для киприотки Элени Теохарус деньги - сильнейший транквилизатор совести.

Она - известная в своей стране человек, "профи" в области детской урологии, занимается благотворительностью, получила немало международных премий и, кроме всего прочего, вроде неплохой поэт - как-никак у себя на Родине Теохарус издала несколько поэтических сборников.

65-летняя Теохарус - почетный президент организации "Меdecins du Monde - Cyprus" и член Постоянного комитета ООН по содействию сотрудничеству между палестинскими и израильскими врачами. Она также является членом Исполнительного комитета Международного союза парламентариев по защите Палестины.

Вроде все нормально. Ан нет, Элени Теохарус падка до денег и всеми силами своей хрупкой, тщедушной натуры пытается заручиться поддержкой организаций армянской диаспоры в Европе.

Опять она тут...

"Я продолжу поддерживать в Европейском парламенте инициативы, связанные с карабахскими армянами". Об этом заявила на встрече с находящимся с "рабочим визитом" в Карабахе спикером парламента Армении Ара Баблояном в Ханкенди 28 сентября депутат Европарламента Элени Теохарус, которая прибыла в Карабах с членами парламента Кипра Йоргосем Пердикисом и Микаисом Гиоргаласом.

Баблоян высоко оценил усилия и последовательную деятельность Теохарус, направленную на расширение отношений Армения-ЕС, поднятие вопросов, касающихся Армении, в Европарламенте и защиту прав армянского народа. Он также отметил важность частых визитов депутата в Нагорный Карабах. Он не преминул также напомнить гостье, что армянская делегация всегда поддерживала Кипр по вопросам, имеющим для него ключевое значение.

В ответ Теохарус восхитилась "достижениями, борьбой за свободу и самоопределение" армянского народа и заверила, что продолжит поддерживать в Европейском парламенте инициативы, связанные с армянами Нагорного Карабаха, и быть сторонником укрепления армяно-кипрских отношений.

Э.Теохарус в Ханкенди встречалась также с "главой МИД" сепаратистов Масисом Маиляном.

"Делегацию" сопровождал глава Европейского бюро комитета Ай Дата АРФД-Дашнакцутю Каспар Карампетян.

Восхищенная "мадам" и "восторженные" ереванские почитатели

Ноябрь 2000 года. Тогда еще 47-летняя кипрский хирург Элени Теохарус проводит восемь операций в детской больнице на территории Республики Коми (РФ). Это уже была третья поездка Теохарус в качестве врача на территорию именно этого российского субъекта. Киприотка являлась небесталанным хирургом-урологом и делала операции, которые на то время в мире делали немногие врачи.

Доктор планировала и в 2001 году приехать в Коми, однако все резко изменилось: ее избрали депутатом Палаты представителей Кипра от округа Лимассоль.

В последующем она мало была заметна на международной арене. В сущности, кроме шовинистических групп и националистических партий Кипра ее не знали ни европейские политики, ни даже российские депутаты, которые, вроде, по долгу службы и "православного братства", не преминули бы узнать поближе ярую апологетку разноформационных "сопротивлений".

В 2009 году она вошла в Европарламент в качестве депутата от движения "Солидарность". Однако все резко изменилось в 2013 году. Тогда она впервые выступила в стенах европейской институции с требованием признать "независимость" террористического режима Нагорного Карабаха и дать суверенитет "государству карабахских армян".

Напомним, что еще в 1990 году в рамках врачебной деятельности этот кипрский депутат под предлогом "гуманитарной миссии" осуществляла хирургические операции в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, за что была удостоена "медали" сепаратистского режима.

Любопытно, что в том же 2013-м Теохарус встретилась в Ханкенди с представителями армянских националистов. Тогда стало известно, что кипрский хирург - не простая женщина.

В дальнейшем, уже в 2014 году, она станет руководителем группы дружбы ЕС-Армения и будет активно выступать не только за признание т.к. "НКР", обвиняя во всех грехах Азербайджан, но и делать все возможное, чтобы "обелить" Армению, заявляя, что та ни в коей мере не поддерживает градус напряженности в регионе.

"Я абсолютно не уверена, что Армения намерена дестабилизировать регион. Я пока не располагаю такими фактами. Следовательно, с моей стороны было бы неправильно обвинять Армению в дестабилизации региона, и в представлении себя политическим судьей для своих интересов", - говорила в интервью Первому армянскому информационному каналу Элени Теохарус.

Кульминацией в этой всей истории стало посещение 20 февраля 2017 года Теохарус вместе с евродепутатами Франком Энгелем и Яромиром Штетиной так называемого "конституционного референдума" в Карабахе, против которого выступил официальный Баку. Тогда власти Азербайджана объявили в международный розыск всех наблюдателей, среди которых была и Теохарус. В Интерпол был отправлен запрос для объявления Теохарус в международный розыск.

Интерпол тогда снял киприотку и ее коллег с розыска.

В дальнейшем, в конце 2017 - в феврале 2018 года во время президентских выборов на Кипре она поддержала кандидатуру Николаса Пападопулоса - человека, который давно и бесповоротно связан с Армянской Революционной Федерацией (АРФ) "Дашнакцутюн" и призывает все без исключения страны ЕС, а также "православный мир" к признанию "суверенитета и независимости" карабахских армян.

Несмотря на свои многочисленные визиты на оккупированные территории Азербайджана, Теохарус разместила на официальной интернет-странице Европарламента лишь заявление об участие в феврале 2017 года в "референдуме" сепаратистского режима.

Эта деятельность Теохарус, которая пыталась преподнести все свои незаконные визиты под видом того, что она в некотором роде "руководила" официальной делегацией Европарламента, означает злоупотребление членством в ЕП.

Так кто же вы, Теохарус?

Элени Теохарус является руководителем кипрской правоцентристской партии "Движение Солидарности". Она была избрана в Европейский парламент в 2009 году и переизбрана в 2014 году. В период с 2001 по 2009 год Теохарус была членом Палаты представителей Кипра от Лимассольского избирательного округа. На парламентских выборах 27 мая 2001 года она была избрана членом Палаты представителей, выступающей в качестве кандидата от "Демократического объединения" (DISY) в Лимассоле, и была переизбрана на парламентских выборах 21 мая 2006 года.

Она выступала за более тесное сотрудничество с другими греко-кипрскими националистическими группами, в частности с DIKO и EDEK. Также представлена в политической группе Европейской народной партии.

Э.Теохарус на своей родине известна как ярый националист и агрессивный шовинист с уклоном в радикализм. Например, покидая ряды DISY, она громогласно обвинила руководство движения в коллаборационизме, продаже интересов киприотов и попытке политического торга с Турцией.

После скандального ухода Э.Теохарус объявила о создании националистической партии "Движения Солидарности" и заявила, что она напрочь отрицает идею решения кипрской проблемы путем превращения острова в страну совместного проживания греков и турков, которая бы управлялась системой деления на две зоны.

"Спасем Кипрскую Республику!" - таков был клич новоявленной инкарнации создателя "Великого Рейха" в отдельно взятом маленьком островном государстве.

Не забывала Э.Теохарус и "горячо любимую" ею Турцию: начиная с 2014 года, она, вовсю пользуясь правом членов Европарламента на отправление в Европейскую Комиссию запросов обо всех интересующих их вопросах, буквально изнывала и требовала ответа. Из 45 ее запросов абсолютное большинство было про Турцию.

... Элени Теохарус - одна из тех ангажированных европейских политиков, которых армянские власти привлекают, когда им становится очень дискомфортно и когда они ощущают давление международного сообщества, понимая, что за все содеянное надо будет нести ответственность. Потому и призывают под свои идеологические флаги подобных беспринципных, ангажированных сторонников, партнеров, с которыми ведут совместную работу против Азербайджана и Турции, подготавливают, пичкают их какой-то бредовой, лживой информацией, идиотскими директивами, чтобы они оказали им поддержку в самый неудобный для Еревана момент.

Визиты Теохарус в Нагорный Карабах и ее маразматичные заявления также можно считать слабостью и бесхребетностью европейской политики, потому что ЕС и Европарламент все еще не смогли выработать действенные механизмы усмирения агрессивных сил, угрожающих мирным людям.

Теохарус лицедействует, попирает все устои морали и принципы политики, демонстрирует бесстыдство и абсолютное лицемерие, говоря о том, что террористическая камарилья в Ханкенди "нуждается в поддержке".

Европа борется с терроризмов и заявляет, что европейские ценности являются панацеей от идеологии убийц, вооруженных не только стреляющим и взрывающим оружием, но и тоталитарной пропагандой.

Но та же Европа не хочет понять, что многие нынешние террористические организации, да то же "ИГ" в точности повторяют то, что делала Армения в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, то есть в годы карабахского конфликта.

То, что происходило в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, в свое время армянские террористы сделали в Нагорном Карабахе и других семи оккупированных ими районах Азербайджана. Невиданные доселе по своей жестокости обращение с попавшими в плен военнослужащими и измывательство над заложниками, этническая чистка, обстрелы мирных сел и городов, пытки и изуверские "упражнения" с захваченными азербайджанцами.

Именно армянские террористы и военнослужащие Минобороны Армении, используя террор, жесточайшее насилие и пытки против мирного населения, глумление над умершими, хотели насаждать страх, убивали безоружных и делали все для этнической чистки, для геноцида.

Европарламенту, думается, должны быть небезынтересны незаконные визиты своего представителя, щедро финансируемые организациями армянской диаспоры.

Хирург и поэтесса Элени Теохарус прекрасно осведомлена о преступлениях армянских террористов - как граждан Армении, так и жителей Нагорного Карабаха.

Но ее совесть спит, а она сама, руководствуясь принципом "Все, что плохо для Азербайджана и Турции, хорошо для моих заказчиков", действует нахраписто.

С наглостью раба, ослепившего самого себя в угоду хозяину.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az