От властей Армении потребовали не ввязываться в сирийский конфликт

В Ереване в среду, 3 октября, прошла очередная акция протеста. На этот раз собравшиеся протестовали против участия Армении в гуманитарной миссии в Сирии. Это первый подобный протест, хотя сомнительно, что идею отправки армянских военнослужащих в пекло сирийской войны вряд ли поддерживает большинство граждан страны.

Один из организаторов акции, режиссер Тигран Хзмалян, в беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am заявил, что "Армения не должна присоединяться к кровавому русско-турецкому союзу", и лично он против участия Армении в миссии в Сирии.

По мнению Хзмаляна, участие Армении - это результат давления со стороны России, и подобные попытки предпринимались и прежде. Однако, считает Хзмалян, Сержу Саргсяну, в отличие от Никола Пашиняна, удавалось противостоять. "Удивительно, что пользующийся поддержкой большинства населения премьер-министр пошел на этот шаг, причем без широких общественных обсуждений", - посетовал Хзмалян.

Одним из серьезнейших последствий такого решения режиссер считает прекращение американского финансирования. Как бы оспаривая этот тезис, армянское издание заявляет, что, дескать, Армения не может оставаться безучастной к судьбе соотечественников в Сирии. И обвиняет Хзмаляна в том, что американское финансирование для него значит больше, чем судьба сирийских армян.

А разве нет? И последствия для Армении - не только отказ в американском финансировании, но и во встрече с президентом США. Если бессмысленное "участие в судьбе сирийских соотечественников" значит больше, чем американские миллионы и покровительство Белого дома, то, конечно, с аналитиками армянского издания не поспоришь.

Как заявил недавно на пресс-конференции глава МИД страны Зограб Мнацаканян, пытаясь обосновать бессмысленное присутствие армянских солдат в Сирии: "Мы серьезно обеспокоены безопасностью проживающих в Сирии наших соотечественников. Мы содействовали и продолжаем содействовать им. Мы не можем оставаться равнодушными".

Отметим, что решение об участии Армении в гуманитарной миссии России в Сирии было принято в ходе визита премьера Пашиняна в Москву 8 сентября.

Что может сделать десяток армянских военных для десятков тысяч сирийских армян? Ничего. И более того, по некоторым сведениями Сирию уже покинуло большинство армян. Так что "спасение" из Еревана опоздало.

Султан Керим