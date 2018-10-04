Армянская криминальная олигархия собирается взять реванш

В основе нынешнего парламента Армении всегда были деньги и гопники. Что говорит о том, что подобный парламент не просто не легитимен, но и в политико-культурном смысле привел к деградации государственности Армении. Собранные в парламенте остатки криминальной олигархии в полной мере себя разоблачили - как в смысле мотивации, так и степени деградации. В Армении есть понимание этого.

Но в тоже время в Армении бытует мнение, что вопрос проведения внеочередных парламентских выборов является утверждением в этой стране абсолютной власти Никола Пашиняна и возглавляемой им политической силы или вероятного альянса. Мол, поспешность обусловлена именно этим.

Также есть точка зрения, можно без поспешности, в разумные и здравые сроки провести довольно качественные парламентские выборы.

Первые понимают, сушествует опасность того, что прежняя система в случае проведения выборов несколько позже возьмет реванш.

Вторые считают, что в действительности такая опасность вовсе не велика. Несколько месяцев ничего судьбоносного не решат - кроме, конечно, потери времени.

Реальность же такова, что скорые выборы, будут означать почти обнуление прежней системы.

Иначе, политические силы, приученные к мышлению, психологии и представлениям старой системы, могут остаться, сохранить себя. Они на данном этапе на большее и не претендуют. Они смотрят еще дальше.

Они не сумели предотвратить осуществленной Николом Пашиняном "бархатной революции" и смены власти и сейчас понимают, что не могут и поспешно все обернуть вспять. Но рассчитывают, что могут подождать, пока Пашинян - как политический фактор - в течение лет неизбежно "износится".

Для этого нужно от него выудить не власть, а всего лишь возможность самосохранения себя на политическом поле, хотя бы и во второстепенной роли. Необходимо попросту поднять цену и постараться не позволить проведения выборов в скором времени, и полного обнуления прежней системы.

По мнению ряда армянскаих экспертов, в этом и заключается непосредственная проблема и тот мотив, который ими движет. Откладывать выборы, провести их как можно позже - означает способствовать сохранению в политической системе Армении "бактерий", которые могут 10 или даже 20 лет терпеть отсутствие власти в своих руках, но которые неизбежно будут оказывать свое влияние на систему и не позволять, чтобы в ней присутствовали мировоззрения нового качества.

Сабухи Иманов