Комик-мэр Еревана устроит инаугурацию на площади. А почему не в цирке?

В скором времени в Армении отпадет необходимость в наличии административных зданий государственных органов и правительственных учреждений. Все офисы можно будет смело переносить на улицы и площади, потому что новое правительство так и так решает все вопросы страны на, скажем так, открытом воздухе.

Избранный недавно мэром Еревана от блока "Мой шаг" Айк Марутян намерен провести свою инаугурацию на площади Республики 13 октября, пишет газета "Жоговурд".

"Марутян принял решение провести церемонию на этой площади, поскольку она ассоциируется с победой народа и "бархатной революцией". Кроме этого, именно там подвел итоги своего стодневного правления премьер-министр Никол Пашинян. В мэрии и министерстве территориального управления и развития не знали о планах будущего градоначальника", - пишет издание.

Организацией церемонии занимается аппарат премьера. Более того, ожидается, что Пашинян выступит с заявлением и пригласит народ на инаугурацию. То есть, шоу продолжается.

Напомним, что Айк Марутян является комиком и шоуменом. В связи с чем у многих в Армении возникает вопрос - а не лучше ли было провести инаугурацию прямо в цирке? Ну, чтобы два раза не ходить...

Султан Керим